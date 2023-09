Ces biscuits Pat’Patrouille affichent des liens… vers un site pornographique !

L’affaire serait presque cocasse si les conséquences n’étaient pas aussi graves. Au Royaume-Uni, Lidl a battu le rappel de biscuits Pat’Patrouille (Paw Patrol) dont les boites d’emballage affichaient des liens… vers un site pornographique ! Lidl affirme avoir « ouvert une enquête auprès du fournisseur et retiré le produit de la vente », en plus bien sûr d’un rappel général des boites de biscuits. Le lien affiché sur les boites renvoie à un site pornographique hébergé en Chine, site qui a depuis été bloqué. Il est probable que le lien ait été parfaitement valide à l’origine mais que le nom de domaine de ce dernier ait été parasité par le site pour adultes, ce qu’en d’autres termes on appelle du cybersquatting.

🚨 URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.

Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund. pic.twitter.com/Ge2yYfhXMx

— Which? (@WhichUK) August 31, 2023