A défaut de BG&E 2, Beyond Good and Evil va revenir dans une édition « 20ème anniversaire »

C’est peu dire que le développement de Beyond Good and Evil semble s’être totalement enlisé chez Ubisoft, et le départ assez triste de Michel Ancel n’aura pas vraiment arrangé les choses. Mais BG&E, c’est avant tout un jeu conçu par Ancel et publié par Ubisoft en 2003, un jeu d’aventure qui deviendra très vite culte et fera de Jade l’une des héroïnes les plus emblématiques du JV. Pour dignement fêter les 20 ans de ce joyau, il semble bien que l’éditeur français ait décidé de nous réserver une très belle surprise : un certain Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition vient en effet de recevoir la certification ESRB (« E »), ce qui confirme par la bande la présence d’une édition spéciale du jeu de 2003 !

Aparece en listado en ESRB Beyond Good and Evil 20th Anniversay Edition 👀 pic.twitter.com/I51MtkwBw3 — Mark (@MACOS380) August 31, 2023

Cette certification est accompagnée d’une description : « Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure dans lequel les joueurs prennent le rôle d’une reporter accompagnée d’un ami cochon anthropomorphe dans le but d’enquêter au sujet d’un complot sur la planète Hillys.” On connait aussi la liste des plateformes supportées, soit le PC, les PlayStation 4 et 5, les Xbox Series et la Nintendo Switch.

Ubisoft avait sans doute prévu de faire l’annonce surprise sur ce Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, mais l’ESRB a lâché le morceau avant tout le monde… ce qui ne devrait pas trop gâcher la fête des fans des nombreux fans du jeu. Reste à savoir si cette édition anniversaire est un simple portage 4K ou si le jeu a subi des améliorations plus sensibles (nouvelles textures par exemple, BO remastérisée, etc.).