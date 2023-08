Google Search floute désormais par défaut les images explicites… partout dans le monde

Google a terminé le déploiement de sa fonction SafeSearch qui floute désormais par défaut les images extrêmement violentes, gore ou sexuellement explicites (du porn pour le dire plus trivialement…) dans Google Search. La firme de Mountain View vient de confirmer sur sa page de blog que la fonction était désormais disponible pour tout les utilisateurs du moteur de recherche dans le monde entier, 2 ans après en avoir démarré le déploiement !

Ainsi, il n’est plus possible qu’un enfant tombe par inadvertance sur une image qu’il n’est pas sensé voir juste après avoir cherché une nouvelle marque de feutre sur Google, et c’est évidemment une très bonne chose. Les utilisateurs peuvent bien sûr aller dans les paramètres du moteur afin de modifier le réglage par défaut de SafeSearch et ainsi retirer le filtre de recherche, mais il faudra le faire sous son compte Google actif.

Evidemment encore, le filtre SafeSearch fonctionne uniquement avec le moteur de recherche de Google. Attention donc à ne pas « prendre trop vite la confiance » et s’étonner de voir des choses étranges apparaitre en basculant sur Firefox ou Safari par exemple.