The Marvels : une bande-annonce récapitulative de Captal Marvel, WandaVision et Ms Marvel

Marvel propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour The Marvels. Mais il y a une particularité : il s’agit d’un trailer récapitulatif pour Captain Marvel, WandaVision et Ms Marvel, sachant que le film mettre en scène les personnages de ces programmes.



Dans The Marvels, Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree tyranniques et s’est vengée de l’Intelligence suprême. Mais des conséquences inattendues font que Carol doit assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un vortex anormal lié à une révolution Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Ms Marvel, la super-fan de Jersey City, et de la nièce de Carol, désormais astronaute du S.A.B.E.R., la capitaine Monica Rambeau. Ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers sous le nom de The Marvels.

The Marvels représente le troisième film de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel (MCU), après Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Il est réalisé par Nia DaCosta et sortira le 8 novembre prochain au cinéma.

Captain Marvel fut un succès notable en atteignant le milliard de dollars au box-office. Sera-t-il possible d’en faire autant avec The Marvels ? Cela va être difficile parce que Marvel est dans une situation un peu délicate depuis quelque temps, avec notamment une fatigue des super-héros qui se ressent chez les spectateurs.