Paper Beast du légendaire Éric Chahi débarque sur PS5 et PSVR2 (trailer + date de sortie)

Paper Beast est l’un des jeux les plus sous-cotés du PlayStation VR premier du nom. Cette création du légendaire Éric Chahi (à qui l’on doit le monument Another World) place le joueur dans une sorte de matrice peuplée de créatures fantastiques dont les comportements sont gérés par des mini-IA. Certaines créatures collaborent entre elles, d’autres détruisent tout sur leur passage, et d’autres encore vont à la rencontre du joueur. Chaque séquence du jeu est en fait un puzzle dont il faut déjà comprendre le fonctionnement, les bestioles en faux-papier étant bien sûr des éléments centraux dans la mécanique de chacune de ces énigmes.

Ce titre doublement primé (aux Pixel Awards 2020 et aux Pégases) arrivera le 27 septembre prochain sur PS5 et PSVR2 dans une version Enhanced Edition (améliorée) qui devrait largement faire honneur à la superbe direction artistique du titre. Cette nouvelle version a droit aussi à « un mode de déplacement continu pour traverser librement les paysages, ainsi qu’une prise en charge du 4k sur PS5 hors VR ». Le HDR est bien évidemment de la partie, y compris avec le PSVR2. Mieux encore, le studio Pixel Reef assure que « le bac à sable est plus étendu, avec un nombre accru de créatures et de plantes qui grandissent et s’embellissent avec le temps ».