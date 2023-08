Jusant : toujours plus beau, toujours plus haut et 20 minutes de gameplay

C’est sans doute l’un des jeux indés les plus attendus de cette fin d’année? Jusant est le prochain jeu de Don’t Nod, et c’est peu dire que ce titre ne ressemble en rien aux précédents jeux du studio français. Dans Jusant, le joueur dirige un jeune aventurier et sa créature (adorable) qui foncent tous deux vers les sommets dans des environnements étranges et teintés de fantastique. Avec sa DA low poly hyper maitrisée (mais l’ensemble du jeu repose sur le système Nanite de l’UE5 tout de même), et sa BO planante, Jusant a déjà des arguments à faire valoir, mais la principale qualité du jeu consiste est son gameplay quasi totalement dédié à la varappe.



Une vidéo de 19 minutes diffusée il ya quelques jours montre le début du jeu, sans trop dévoiler d’ailleurs des mille et une surprises qui attendent le joueur. Car la grimpette peut aussi s’effectuer grâce à des créatures de roches mouvantes, ou avec des plantes grimpantes quasi magiques, etc. Le très prometteur Jusant sera disponible le 31 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, et day one dans le Xbox Game Pass.