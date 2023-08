Meta Quest : les avatars des utilisateurs ont désormais des jambes… mais uniquement dans le Quest Home

Souvent moqués pour leur apparence grossière et leur aspect d’ « homme-tronc », les avatars de Meta ont enfin des jambes ! C’est déjà le cas dans la version d’Horizon Worlds à destination du mobile, et c’est désormais en cours de test sur le Public Test Channel (PTC) de Meta, où la V57 du Meta OS est actuellement en cours d’évaluation finale. Pour l’instant, les jambes des avatars sont uniquement visibles dans la Quest Home (l’environnement VR de départ avec un Meta Quest), mais le community manager de Meta, Eliza Kern, a confirmé par mail que les avatars auront aussi des jambes dans la version VR d’Horizon Worlds, sans doute pour assurer la parité visuelle avec la version mobile.

The new Leg IK for Meta is a good start. They kept their opinion that you should only see them as a third person view

The lack of crouching is probably the most glaring issue of it so far. But progress 🤷 pic.twitter.com/0s5jmIvuvW

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) August 29, 2023