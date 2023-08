Cloud gaming : Nvidia ferme GeForce Now en Russie

Nvidia vient de confirmer la fermeture prochaine de son service de cloud gaming GeForce Now en Russie; A l’instar de très nombreuses entreprises de la tech (et d’autres secteurs), Nvidia abandonne donc le marché russe, une décision évidemment liée en partie à la tentative d’invasion russe en Ukraine. L’inscription à GeForce Now en Russie ne sera plus possible à partir du 1er septembre et les serveurs seront fermés le 1er octobre. Les abonnements annuels qui vont au delà de la date du 1er octobre seront intégralement remboursés.

Nvidia s’est fendu d’un long message pour avertir les joueurs russes qui seront bientôt privés de cloud gaming, message que nous retranscrivons ici dans son intégralité :

« Depuis son lancement en octobre 2019, le service GFN.RU vise à apporter les technologies de jeu les meilleures et les plus avancées sur le marché russe. Des millions de joueurs ont essayé le cloud gaming et ont appris que n’importe quel appareil peut être un appareil de jeu. Vous n’avez pas besoin d’un appareil puissant pour jouer à des jeux, n’importe quoi fera l’affaire, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou même d’un téléviseur ordinaire. Nous avons rendu le service accessible à tous avec un abonnement de base gratuit et proposé plus d’une centaine de jeux gratuits.

Les jeux ont toujours été notre passion, que nous avons partagée avec vous. La passion pour les jeux a permis de créer un service de classe mondiale où vous pouvez trouver les meilleurs jeux, les dernières technologies et la meilleure expérience de jeu. Dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas offrir la qualité de service que nous nous sommes fixés et que nos utilisateurs attendent et méritent.

À partir du 1er septembre 2023, nous fermons l’inscription sur GFN.RU pour les nouveaux utilisateurs et cessons de vendre des abonnements de 30, 180 et 365 jours.

À partir du 1er octobre 2023, nos serveurs cesseront de fonctionner. Tous nos utilisateurs ayant des abonnements valables après le 1er octobre 2023 recevront un remboursement. Vous n’avez pas besoin de nous contacter pour cela, l’argent sera automatiquement restitué sur votre carte. En raison du volume élevé de retours, veuillez attendre jusqu’au 15 octobre. Si à ce moment-là le retour n’a pas été reçu, veuillez contacter notre support. Si vous avez acheté un abonnement auprès de nos partenaires, nous travaillerons avec eux pour traiter votre remboursement.

Merci à tous pour cette super partie ! »