Le nostalgique et très beau Sea of Stars dépasse les 100 000 ventes en quelques heures

Il y a des jeux dont on souhaite ardemment le succès alors que l’on se doute que la route sera peut être un peu difficile. Sea of Stars est de ceux là. Développé par le studio indé Sabotage, Sea of Stars est un RPG au tour par tout dont l’esthétique rappelle furieusement l’époque glorieuse de la Mégadrive, avec une touche résolument moderne toutefois. Rajoutez à cela un chara design à tomber, une DA superbe et faussement rétro gaming ainsi que la participation au projet de grands noms du JV (dont celui du compositeur Yasunori Mitsuda) et vous obtenez l’un de ces titres qui ont encore la capacité de nous émerveiller sans passer par la case Unreal Engine (ou équivalent).



Sabotage a fièrement annoncé que Sea of Stars s’est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis sa disponibilité (hier 29 août), un véritable exploit sachant que le jeu est aussi disponible day one dans le Xbox Game Pass et dans le PlayStation+. Il est aussi possible de se le procurer sur Nintendo Switch et sur PC (via Steam).