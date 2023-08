Le studio Mimimi Games (Shadow Tactics) ferme ses portes

Leur dernier jeu, Shadow Gambit : The Cursed Crew, est sorti il y a à peine deux semaines et a été largement salué par la critique. Le studio allemand Mimimi Games n’aura pas eu le temps de sabrer le champagne et annonce qu’il fermera bientôt ses portes ! contrairement à ce que l’on pourrait de prime abord concernant un petit studio indé, cette décision ne serait pas liée à des difficultés économiques (on va tenter de les croire): le communiqué de Mimimi Games explique que les salariés sont à bout et la production de Shadow Gambit : The Cursed Crew sans le soutien d’un plus gros éditeur a pesé lourd, bien trop lourd sur les conditions de travail. Exténués, les 35 salariés du studios ne souhaitent plus se lancer dans l’aventure d’un nouveau jeu.



Mimimi Games a été fondé en 2011 par Dominik Abé et Johannes Roth, et si le nom du studio n’est pas très connu du grand public, on lui doit tout de même quelques très belles productions, comme The Last Tinker : City of Colors et surtout le formidable Shadow Tactics : Blades of the Shogun, véritable référence du jeu d’infiltration. Desperados III (2020) fera encore honneur aux qualités d’un studio précautionneux et exigeant, et il y a tout juste un an, l’extension standalone Shadow Tactics : Blades of the Shogun ; Aiko’s Choice continuera de ravir les amateurs de jeux tactiques. Enfin, Shadow Gambit : The Cursed Crew fermera donc le bal de la plus belle des manières.

Le logo de Mimimi Games… qui n’a malheureusement jamais paru aussi approprié

Dommage donc, mais il ne faut pas oublier que le développement d’un jeu, surtout pour des équipes aussi réduites, peut réellement devenir harassant et que le stock d’énergie des individus reste finalement limité. A noter enfin que le studio assurera le suivi de Shadow Gambit : The Cursed Crew pendant encore quelques mois.