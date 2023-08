Game Pass : juste avant Starfield, Xbox retire l’essai sur 15 jours à 1 euros

Il ne sera donc pas possible de jouer à Starfield pour un euro symbolique. Xbox vient de retire l’offre d’essai du service à un euro limitée à 15 jours. A quelques jours de l’arrivée de l’énorme rouleau compresseur de Bethesda Games, Xbox n’a donc pas résisté à la tentation de forcer un peu la main des joueurs forcément intéressés par le monumental RPG spatial. Il faudra désormais soit acheter le jeu plein pot (79,99 euros tout de même), soit débourser mensuellement entre 10,99 euros et 14,99 euros (Game Pass Ultimate) pour s’envoler dans les étoiles et faire partie de la Constellation. Xbox prévoit sans doute une avalanche de nouveaux abonnements pour le Game Pass lors du lancement de Starfield, et il n’est visiblement pas question que cette vague ne se transforme pas rapidement en une belle manne financière.

Il se murmure enfin que depuis la fin du mois de juin (période du dernier Xbox Showcase) et l’approche de Starfield, les ventes de Xbox remonteraient la pente à grande vitesse (on parle de ventes en augmentation de plus de 1000% dans certaines régions du monde). Un effet Starfield serait-il déjà en marche ? Pour rappel, Starfield sera disponible sur PC, Xbox Series et day one dans le Game Pass le 6 septembre prochain.