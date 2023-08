WordPress propose l’achat d’un nom de domaine valable 100 ans

WordPress passe un cap et annonce la possibilité d’acheter un nom de domaine pour un site qui est valable 100 ans. C’est nettement plus que ce que proposent les services habituels.

« Sauvegardez votre héritage en ligne avec le plan centenaire », explique WordPress. Cette nouvelle offre s‘adresse aux :

et

Les personnes à la recherche d ‘ une maison en ligne stable , flexible et personnalisée , capable de s ‘ adapter aux changements technologiques à venir .

Aux fondateurs qui souhaitent protéger et documenter le passé, le présent et l’avenir de leur entreprise.

Aux familles qui souhaitent préserver leurs actifs numériques – les histoires, les photos, les sons et les vidéos qui constituent leur riche histoire familiale – pour les générations à venir.

Les personnes intéressées ont le droit à un nom de domaine pour 100 ans, des sauvegardes multiples dans des data centers situés dans des lieux géographiques différents, l’hébergement WordPress géré de premier ordre et une bande passante illimitée. Il y a également une assistance dédiée et personnalisée disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Quel est le prix ? WordPress demande 38 000 dollars, soit 35 152 euros après conversion.

Matt Mullenweg, patron de WordPress.com, déclare :

Qu’il s’agisse d’offrir à un nouveau-né le cadeau spécial d’un domaine et d’un foyer à vie sur le Web, ou d’inscrire dans votre testament que votre site Web et son histoire seront accessibles aux générations futures, j’espère que cette offre incitera les gens et les autres entreprises à penser à construire pour le long terme.