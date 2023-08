Le Nothing Phone (1) se met à jour avec Nothing OS 2.0

Le Nothing Phone (1) se met à jour aujourd’hui avec Nothing OS 2.0, qui la première « grosse » mise à jour pour le smartphone. Elle est basée sur Android 13 et non Android 14.

« Nous avons commencé à déployer Nothing OS 2 pour le Phone (1) », a déclaré Carl Pei, le cofondateur de Nothing. « Merci à tous pour votre patience ! Au fur et à mesure que nos capacités se renforcent, nous serons en mesure de rattraper le retard ».

Cette mise à jour permet au Phone (1) de bénéficier de la nouvelle version logicielle de Nothing, qui met l’accent sur un look monochrome et apporte également des fonctionnalités supplémentaires pour les réglages rapides, le système du Glyph et plus. Nothing OS 2.0 prend également en charge le nouvel écran d’accueil monochrome de Nothing, qui peut générer des icônes thématiques pour n’importe quelle application. Cette fonctionnalité a été lancée peu après le lancement de Nothing Phone (2).

Comme dit précédemment, la mise à jour s’appuie toujours sur Android 13. Ce n’est pas vraiment une surprise sachant que Google propose encore des bêtas pour Android 14. La version finale ne va toutefois pas tarder. Il sera donc intéressant de voir combien de temps mettra Nothing pour proposer Android 14 à ses utilisateurs. Mais le message Carl Pei suggère que la société essayera de faire vite.