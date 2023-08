Bing AI est désormais compatible avec Google Chrome

Six mois après son lancement, Bing AI ajoute officiellement la prise en charge de Google Chrome. Lors de son introduction en février, Microsoft avait initialement restreint Bing AI à son propre navigateur, Edge, une limitation qui avait perduré malgré les nombreuses mises à jour.

À la fin du mois de juillet, plusieurs utilisateurs de Google Chrome ont remarqué une intégration en ligne de Bing AI, bien que Microsoft se soit initialement montré réservé concernant cette extension. Aujourd’hui donc, la firme de Redmond officialise enfin la compatibilité de Bing AI avec Google Chrome : « Bing Chat et Bing Chat Enterprise sont désormais pris en charge dans le navigateur de bureau Chrome (avec la dernière mise à jour de la version stable) pour Windows, Mac et Linux. La prise en charge d’autres navigateurs sur ordinateur et mobile est en cours de développement. »

Actuellement, Bing AI est uniquement compatible avec Chrome et Edge, mais cette première avancée est déjà significative. Google Chrome demeure en effet le navigateur le plus utilisé au niveau mondial, et avec cette extension, Microsoft apporte son moteur de recherche assisté par IA à un nombre considérablement plus grand d’utilisateurs. Petit bonus supplémentaire, Microsoft a étendu la compatibilité de Bing AI au clavier numérique intelligent SwiftKey.