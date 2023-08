Microsoft Edge abandonne des fonctionnalités pour simplifier l’usage

Microsoft Edge existe depuis 2020 et le navigateur a eu le droit à beaucoup de nouveautés en trois ans. Visiblement trop selon Microsoft, au point que le groupe a décidé d’arrêter leur développement.

Microsoft propose depuis peu la bêta de la version 117 de son navigateur Edge et celle-ci met un terme à quelques éléments. Voici ce qu’indique Microsoft :

Abandon de fonctionnalités. Afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final et de simplifier le menu d’outils, les fonctionnalités suivantes sont supprimées : résolution de problèmes mathématiques, dictionnaire d’images, citations, outils de grammaire et mode enfants.

La résolution de problèmes mathématiques, le dictionnaire d’images, les citations, les outils de grammaire et le mode enfants sont des fonctionnalités de niche, et il n’est pas surprenant de voir Microsoft les abandonner par souci de simplicité. La dépréciation d’une fonctionnalité signifie que la société ne la développe plus et que les utilisateurs ne doivent donc pas s’attendre à des mises à jour ou à des changements substantiels. Toutefois, une fonctionnalité dépréciée peut rester accessible avant que Microsoft ne la supprime définitivement.

La version finale de Microsoft Edge 117 sera disponible à la mi-septembre pour tout le monde. On la retrouvera sur Windows, macOS et Linux. Cette version contient quelques changements, tels que l’amélioration de l’expérience Microsoft Edge for Business avec la possibilité de passer de la navigation professionnelle à la navigation personnelle et la nouvelle fonction Smart Find.