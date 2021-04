Microsoft Edge 90 est disponible avec le mode Enfants

Microsoft Edge 90 est désormais disponible au téléchargement en version stable, avec l’ajout du mode Enfants. Une première présentation de ce mode a eu lieu au mois de février.

Le mode Enfants est en place dans Microsoft Edge 90

Le mode Enfants de Microsoft Edge 90 assure une certaine sécurité aux parents. Ils savent que le navigateur va empêcher leurs enfants de se rendre sur n’importe quel site. En effet, une protection existe pour limiter les accès, avec les parents qui ont défini au préalable les sites autorisés.

Deux options existent : entre 5 et 8 ans d’un côté et entre 9 et 12 ans de l’autre. La seconde affiche en plus un flux d’informations venant de MSN, avec des sujets orientés vers les jeunes. Les deux tranches d’âge bénéficient par ailleurs du niveau le plus élevé de prévention du suivi et du mode strict de Bing SafeSearch pour filtrer les textes, images et vidéos pour adultes dans les recherches. Microsoft fournit 70 sites populaires pour enfants dans une liste d’autorisation automatique, mais les parents devront ajouter individuellement tout site supplémentaire.

Autre élément sympathique : la personnalisation. Les enfants (ou parents) peuvent changer le thème. Il y a notamment des thèmes venant de Disney avec des films comme La Reine des neiges, Toy Story ou La Petite Sirène.

Naturellement, les enfants n’ont pas le contrôle. Ils ne peuvent pas soudainement quitter le mode dans lequel ils sont et revenir sur la version « normale » du navigateur. Il faut entrer l’identifiant de la session pour permettre cette opération. Les parents sont normalement les seuls à avoir cette donnée.

Le mode Enfants dans Microsoft Edge 90 est disponible dès maintenant, aussi bien sur Windows que sur macOS. Il suffit de cliquer sur l’icône de profil en haut à droite et sélectionner l’option dédiée. Si elle n’apparaît pas, attendez quelques jours. Il est possible que Microsoft fasse un déploiement progressif.