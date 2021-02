Microsoft Edge teste en ce moment un Mode Enfants qui permet aux jeunes d’avoir un environnement sûr au moment de naviguer sur Internet. C’est aussi un moyen pour les parents de savoir que des restrictions existent pour éviter la navigation sur des sites pour adultes par exemple.

Microsoft Edge accueille un Mode Enfants

Microsoft note que le Mode Enfants de son navigateur Edge est destiné aux jeunes qui ont entre 5 et 12 ans. Ce mode comprend des fonctionnalités telles que des thèmes de navigation personnalisés, des contenus adaptés aux enfants, une navigation basée sur une liste de sites autorisés, un SafeSearch Bing réglé sur strict et un mot de passe obligatoire pour revenir sur le mode normal. De plus, le Mode Enfants ne nécessite pas de compte ou de profil enfant.

L’usage du mode enfants force Microsoft Edge à se mettre en plein écran. Le seul moyen de le quitter est d’entrer le mot de passe au préalable configuré par les parents.