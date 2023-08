Gran Turismo, le film : vers un flop à grande vitesse au box-office

Les adaptations de jeu vidéo, ça passe ou ça casse. C’est passé large pour The Super Mario Bros. Movie et ses 1,3 milliards de dollars, mais ce sera sans doute beaucoup plus compliqué pour Gran Turismo, l’adaptation du célèbre jeu de course de la PlayStation qui fait un démarrage plus que mitigé au box-office. Certes, Gran Turismo s’est installé en tête sur le week-end aux Etats-Unis, mais avec seulement 17 millions de recettes il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser, d’autant que le film de Sony Pictures Entertainment enregistre à peine 200 milles dollars de plus que le film Barbie pourtant en salles depuis plusieurs mois maintenant.



Avec 53 millions de dollars à l’international, Gran Turismo semble même bien parti pour rejoindre la longue liste des flops de l’année. Même Blue Beetle a fait mieux avec 25 millions de dollars aux US sur son week-end de lancement ! Il faut dire que la bande-annonce du film laissait entrevoir une adaptation très orientée vers le seul public adolescent et féru de la franchise, alors que pour rappel, l’âge moyen d’un gamer est au dessus des 30 ans.