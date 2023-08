Avec sa tête-caméra, le Cyberdog 2 de Xiaomi ressemble vraiment à un chien-robot

Cette fois, le terme de robot-chien n’est vraiment pas usurpé : Xiaomi a présenté récemment son Cyberdog 2, la seconde génération de robot quadrupède, et cette dernière version dispose d’une tête blindée de capteurs – dont une caméra RealSense D430 d’Intel – ressemblant à celle d’un Doberman (enfin, c’était l’objectif avoué de Xiaomi…). La forme générale du corps du robot a elle aussi été revue, et force est de reconnaitre que le Cyberdog 2 semble tout droit sortir d’un film de S.F !

Le Cyberdog 2 bénéficie d’actuateurs conçus par Xiaomi (une première), les CyberGear Micro-actuator, des actuateurs tellement efficaces que le robot peut même effectuer des sauts périlleux ! Une vingtaine de capteurs (pour la vision, le toucher et l’ouïe) sont en outre répartie sur l’ensemble du robot, et 12 micro-moteurs avec une gain de 50% de couple assurent de bien meilleures performances globales. Les capteurs du Cyberdog 2 sont une caméra RVB, une caméra interactive alimentée par l’IA, 4 capteurs ToF, un capteur LiDAR, une caméra de profondeur, un capteur à ultrasons, un capteur d’objectif fisheye, un capteur de force et deux capteurs ultra large bande (UWB).

Ces améliorations profondes permettent au Cyberdog 2 de reproduire une grande variété de mouvements. La connexion avec le CyberDog 2 est assurée en Bluetooth 5.0/Wi-Fi 802.11ac via le contrôle vocal, une app mobile oi télécommande dédiée compatible Ultra WideBand. Aussi incroyable que cela puisse être pour un robot avec un tel look ravageur, le Cyberdog 2 sera commercialisé en Chine au prix de 1789 dollars. OK, il ne sert pas à grand chose (peut-être à garder le domicile le soir, qui sait ?), mais tout de même, il en jette !