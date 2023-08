C’est le jour J pour le lancement du Digital Services Act (DSA) en Europe. Il s’agit d’un nouveau règlement européen avec des obligations renforcées de transparence et de lutte contre les contenus illégaux, sous peine de lourdes amendes, en vertu d’une nouvelle législation sans équivalent dans le monde. Cela concerne les géants de la tech, dont X (Twitter).

« Nous travaillons dur là-dessus », a écrit Elon Musk sur X, en réponse à une vidéo du commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton à propos de cette loi sur les services numériques qui devient contraignante ce vendredi pour les plus grandes plateformes.

We are working hard on this

— Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2023