Atari 2600 : la console historique de retour dans une version compatible avec les cartouches d’origine

C’est sans doute le plus bel hommage rétrogaming de ces dernières années : l’Atari 2600 (ou Atari VCS), l’une des toutes premières consoles de salon, après l’Odyssey de Magnavox en 1972 et la Fairchild Channel F en 1976, revient du passé lointain pour faire de nouveau vibrer les vieux joueurs nostalgiques. Commercialisée en 1977 aux Etats-Unis (il faudra attendre 1981 pour l’avoir en France), l’Atari 2600 rencontrera très vite un énorme succès. On peut douter qu’il en sera de même pour la nouvelle version, l’Atari 2600+, fabriquée à l’identique de son illustre prédécesseur, et qui aura pour particularité géniale d’être totalement compatible avec les cartouches de jeu d’origine !



Même conception, même design (jusqu’au panneau frontal en bois), et même joystick CX40 (version « + »), sans oublier une cartouche livrée en bundle qui contient 10 des jeux les plus célèbres de la machine, soit Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports, Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars’ Revenger. La seule différence avec la console d’origine est le logo rétroéclairé Atari.

Mais le plus beau, c’est évidemment la compatibilité intégrale avec les cartouches 2600 et 7800 d’origine. Deux jeux exclusifs ont été développés pour cette nouvelle console, Mr. Run and Jump et Berzerk. La console sera proposée à la vente le 17 novembre prochain au prix de 119,99 euros. Il sera aussi possible d’acheter un joystick CX40 supplémentaire (pas de tarif encore) ou un pack de 2 joysticks avec contrôleurs circulaires (pas de tarif aussi.