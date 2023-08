Crimson Desert : l’un des open world les plus prometteurs présentés à la Gamescom (trailer)

Plus on en voit, plus on a envie d’y jouer. Crimson Desert, open world d’heroic fantasy développé par le talentueux studio Pearl Abyss, s’est montré plus en détails lors de l’Open Night Live de la Gamescom, et l’on a assisté à un déluge de séquences de gameplay qui semblent piocher chez de nombreuses références du jeu video : de la grimpette façon Assassin’s Creeds, des îles flottantes et des passages aériens dignes de Zelda BotW, des combats et un style graphique qui rappellent souvent The Witcher, de la pêche et des activités plus cool à la façon d’un sim-life, il y a vraiment de tout, et l’on espère surtout que cette énorme tambouille ne sera pas trop indigeste à la fin.



L’autre constat, mais celui-là il n’est pas nouveau, c’est le haut niveau de réalisation technique du titre, qui met à l’amende bien des open world récents; Les effets de lumière, les textures et la qualité des modélisations sont réellement dignes de la new gen. En revanche, et là c’est une vrai déception, Crimson Desert n’a toujours pas de date de sortie, pas même l’indication d’une année… Dommage.