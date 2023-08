Baldur’s Gate 3 sortira bien sur Xbox cette année… mais avec une grosse concession pour la Series S

L’information va sans doute faire pousser un « ouf » de soulagement à des millions de joueurs Xbox : Larian Studios a confirmé que Baldur’s Gate 3 sortira bien sur Xbox Series cette année, mais au prix d’une énorme concession pour la Series S, qui ne disposera pas de l’affichage en split screen en local. « La Series S ne proposera de coopération en écran partagé, mais inclura aussi la progression cross-save entre Steam et Xbox Series « , précise sur X (Twitter) le directeur créatif Swen Vincke. Malgré le renfort des développeurs des Microsoft, Larian Studios n’est donc pas parvenu à implémenter cette fonction, et pour la première fois, Xbox a fait une entorse à la règle qui veut que tous les jeux disponibles sur Series X et Series S proposent les mêmes options et les mêmes modes de jeu.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023