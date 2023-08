S.T.A.L.K.E.R. 2 : un nouveau trailer, et un report au premier trimestre 2024

On s’y attendait un peu et c’est malheureusement confirmé : S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl ne sera pas disponible cette année sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Le lancement du FPS a été reporté au premier trimestre 2024 (toujours sans date précise), et au vu du nouveau trailer diffusé lors de la seconde conférence Xbox de la GamesCom, force est de reconnaitre qu’il reste en effet encore un peu de travail de peaufinage, notamment sur les textures. Pour rappel, S.T.A.L.K.E.R. 2 est développé par le studio ukrainien GSC Game World, et ce dernier a dû considérablement modifier son organisation (jusqu’à déménager ses locaux) pour continuer à développer son jeu dans des conditions acceptables. S.T.A.L.K.E.R. 2 devait initialement sortir le 22 avril 2022.

A noter que l’exclusivité temporaire sur Xbox Series devrait être de très courte durée, les documents publiés lors de la joute entre Epic Games et Apple indiquant une exclusivité de 3 mois seulement. En revanche, la disponibilité day one dans le Game Pass reste évidemment un atout côté Xbox (Xbox étant compris comme l’ensemble de l’écosystème des Xbox Game Studio, des consoles Xbox Series au PC en passant par le Game Pass ou le cloud gaming).