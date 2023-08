Meta Quest 3 : un leak dévoile l’unboxing complet du casque XR

A deux mois sans doute de son lancement, le Meta Quest 3 se dévoile via un Unboxing qui semble être une redite du leak-unboxing du Meta Quest Pro oublié dans une chambre d’hôtel. A vrai dire, cet Unboxing ne nous montre rien que nous ne sachions déjà : le casque lui-même a été officiellement annoncé et dévoilé par Meta il y a plusieurs mois, peu de temps d’ailleurs avant l’officialisation de l’Apple Vision Pro. En conséquence, les leaks du Meta Quest 3 perdent un peu de leur sel…

Le leaker « VR Panda » est tout de même très fier de nous présenter sa trouvaille, soit un modèle final de Meta Quest 3 dans son carton d’emballage. L’aspect compact de l’appareil (40% moins épais) est ici encore plus visible que dans le trailer de Meta, et les manettes sans arceaux devraient largement augmenter le confort dans certains jeux. On connait aussi le processeur, un Snapdragon 8 Gen 2, deux fois plus puissant que la puce du Meta Quest 2, ainsi que le tarif, soit 570 euros pour le modèle équipé de 128 Go de capacité de stockage. Pour le reste, il faudra s’en remettre à la conférence Meta Connect qui se tiendra du 27 au 28 septembre prochain.