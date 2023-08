Killing Floor 3 : le retour inattendu du FPS culte (trailer)

7 ans après le second opus, le FPS culte Killing Floor a fait un retour aussi inattendu que satisfaisant à la soirée de la GamesCom. Killing Floor 3 s’est dévoilé dans un trailer particulièrement sanglant, certaines séquences rappelant franchement le mémorable Doom Eternal. L’action du jeu se déroule en l’an 2091, et les choses ont vraiment mal tourné puisque la mégacorporation Horzine a mis au point une horde de méchants zombards biomécaniques dont le seul objectif est de détruire chaque être humain sur son passage.



Heureusement, le groupe rebelle Nightfall se dresse encore et toujours contre l’envahisseur, en solo ou en coop (jusqu’à 5 joueurs). S’il y a bien quelque chose qui change avec le précédent opus, c’est le moteur graphique ; tout est beaucoup, beaucoup plus agréable à l’œil (façon de parler pour un tel titre), sans même parler des effets de particule, des mini-séquences cinématiques lors des coups portés au corps à corps (à l’instar de Doom Eternal donc) ou des animations des différents protagonistes. Killing Floor 3 sortira l’un de ces quatre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.