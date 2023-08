Amazon : de l’IA pour optimiser les avis clients

Amazon annonce une nouvelle fonctionnalité surprenante : l’utilisation de l’IA générative pour « améliorer les avis clients ». Cette initiative, initialement disponible aux États-Unis, se fixe pour objectif de résumer les avis clients de manière plus concise et informative. Plutôt que des critiques longues et souvent disparates, Amazon ambitionne de faciliter la compréhension des thèmes récurrents dans les avis en les regroupant dans un texte de synthèse. Les éléments les plus mentionnés seront présentés sous forme de mots-clés cliquables, dirigeant les utilisateurs vers une sélection d’avis pertinents. Chaque produit bénéficiera ainsi d’une mini-fiche technique consolidant les avis les plus fréquents.

Amazon doit cependant faire face à un dilemme, car le géant de la vente en ligne lutte déjà contre les faux avis générés par l’IA ! Depuis des années, la plateforme ne cesse de lutter contre les faux commentaires qui manipulent la visibilité et la note des produits. Sur la seule année 2021, Amazon avait ainsi éliminé 200 millions d’avis frauduleux et sanctionné les marques qui récompensaient en cadeaux les clients qui mettaient des notes 5 étoiles à leurs produits.

Pour l’instant, cette fonctionnalité d’Amazon est disponible aux États-Unis pour certains produits spécifiques, uniquement via l’application mobile. Cette approche permet à l’entreprise de tester la technologie à petite échelle avant un déploiement global (y compris en France donc). L’efficacité de ce dispositif reste encore à évaluer, et il se peut que des ajustements soient nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.