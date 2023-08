TikTok va ajouter des publicités au niveau de la recherche

TikTok va accueillir encore plus de publicités, elles vont débarquer au niveau de la recherche. Il s’agira de contenus sponsorisés qui varieront selon la recherche effectuée.

Ces publicités sont tirées de vidéos sponsorisées hébergées sur la plateforme et constituent un moyen de « renforcer la découverte des marques », selon les dires de TikTok. Le réseau social indique clairement que les publicités seront ciblées par rapport à la requête de recherche et qu’elles seront clairement identifiées comme des messages sponsorisés. Les pubs seront probablement sélectionnées en fonction de vos centres d’intérêt, tels qu’ils ressortent de vos recherches antérieures et de vos diverses actions sur la plateforme. En d’autres termes, l’algorithme fera ce qu’il fait déjà, mais à un nouvel endroit.

Le fait d’ouvrir un contenu sponsorisé n’interrompt pas votre recherche. La publicité reflète l’expérience du fil d’actualité et permet aux utilisateurs de continuer à faire défiler les résultats de la recherche, qu’ils cliquent ou non sur une pub. TikTok précise que la fonction est automatiquement activée pour les annonceurs existants. En d’autres termes, les annonceurs doivent refuser d’apparaître à côté des résultats de recherche s’ils le souhaitent.

Les publicités sur la recherche de TikTok vont progressivement se mettre en place chez l’ensemble des utilisateurs. Bien évidemment, c’est un moyen pour le réseau social d’augmenter ses revenus.