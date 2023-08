Realme GT5 : une date de présentation pour le smartphone aux 24 Go de RAM

C’est acté : le Realme GT5, nouveau fleuron de la marque chinoise, sera dévoilé en détails le 28 août prochain à 14 h, heure locale. Pour son cinquième anniversaire, Realme devrait annoncer un smartphone aux caractéristiques résolument haut de gamme, à commencer par une dotation en RAM gargantuesque. Le fabricant confirme aujourd’hui que son Realme GT5 embarquera le processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 24 Go de RAM LPDDR5X ! D’autres spécifications sont précisées, à l’instar du verre de protection solidifié Miracle Glass.

L’appareil disposerait en outre d’une unité de stockage en UFS 4.0 qui pourrait grimper à 1 To sur la configuration la plus chère, d’une batterie 5200 mAh (150 W) ou 4600 mAh (240 W !) et d’un écran OLED de 6,74 pouces de résolution 1,5K avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et une gradation de 2160 PWM. Quant au bloc photo à trois capteurs, il disposerait d’un objectif principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Quant au prix et à la disponibilité en Europe, il faudra attendre la conférence du 28 pour en savoir plus.