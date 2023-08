Rebel Moon : le prochain Zack Snyder se dévoile dans un trailer absolument épique !

Zack Snyder, dont le surnom pourrait être « King of badass », était lui aussi présent sur la scène de la Gamescom 2023 pour présenter son prochain métrage très attendu, le film de science-fiction Rebel Moon. Le premier trailer du film, d’une durée de 4 minutes, ressemble à un mashup des éléments iconiques de la S.F la plus épique, le tout remixé avec le style « pompier » et monumental cher au réalisateur américain. Avec Snyder, on frôle souvent l’indigestion, mais qu’est-ce que c’est bon ! Rebel Moon narre l’épopée d’une colonie spatiale aux confins de la galaxie, menacée par le tyran Balisarius et son armée. En dernier recours, la jeune Kora est envoyée pour solliciter l’aide de guerriers interstellaires et former une armée de héros. Leur combat déterminera le destin de la galaxie.



Ce space opéra a été coécrit par Snyder, Shay Hatten (John Wick 4) et Kurt Johnstad (300). Le casting est solide, avec notamment Anthony Hopkins, Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Donna Bae, Ed Skrein, ou bien encore Jenna Malone. La première partie du film, intitulée Enfant du feu, sortira en salles le 22 décembre 2023 ; la seconde partie, L’Entailleuse, sera en revanche diffusée directement sur Netflix le 19 avril 2024.