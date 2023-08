Age of Empires IV débarque sans prévenir sur Xbox et dans le Xbox Game Pass (+ trailer)

C’est l’une des belles surprises de l’Opening Night Live de la Gamescom qui s’est déroulé hier soir : Age of Empires IV: Anniversary Edition débarque sans prévenir sur Xbox Series et dans le Xbox Game Pass, moins de deux ans après sa sortie sur PC et PC Game Pass. Résolution 4K, interface adaptée aux manettes, mode multi jusqu’à 8 joueurs, cette version « consolisée » du célèbre RTS joue la carte de l’accessibilité, sachant que les joueurs console ne sont généralement pas la cible de référence pour ce type de jeu (ce qui est d’ailleurs fort dommage). Xbox nous avait bien prévenu que Age of Empires IV: Anniversary Edition sortirait cette année sur Xbox Series, mais aucune date n’avait encore été précisée. Un demi shadow drop donc, le second sur Xbox après la (très) belle surprise Hi-Fi Rush au début de l’année.



Pour rappel, AoE IV permet de mener des campagnes historiques (Jeanne d’Arc, Gengis Khan, etc.) mais il est bien sûr possible de bâtir sa propre civilisation pour devenir le nouveau maitre du monde. Les amateurs de stratégie sont particulièrement choyés sur Xbox : le civilization-like Humankind débarque dans le Xbox Game Pass en même temps qu’Age of Empires IV !