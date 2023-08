The Creator : une featurette précise la vision de Gareth Edwards

En deux trailers fabuleux, The Creator est devenu l’attraction inattendue de la rentrée prochaine au box-office. Le film de Gareth Edwards est d’autant plus attendu désormais qu’hormis Super Mario Bros. et Barbie, deux films sur des franchises connues (et dont le succès en salles est inversement proportionnel à leurs qualités cinématographiques diraient les plus critiques), l’année 2023 a été bien triste sur le front des gros blockbusters prenant encore un minimum de risques (Oppenheimer sans doute…). La featurette sur le tournage de The Creator donne encore plus envie de se ruer dans les salles. Gareth Edwards y détaille sa vision artistique et certains de ses choix de mise en scène.

On apprend ainsi que malgré le déluge d’effets spéciaux, le réalisateur « n’aime pas couper » et préfère tourner une séquence en un seul bloc. Edwards avoue aussi son penchant pour un cinéma très « visuel » et dynamique. On voit d’ailleurs le réalisateur tenir en main des caméras légères afin d’être au plus près de l’action, ce qui lui permet de filmer des séquences qu’il serait plus difficile d’obtenir avec un dispositif « classique ».

Pour rappel, The Creator raconte l’histoire de Joshua, un ex-agent des forces spéciales recruté pour traquer et neutraliser le Créateur, l’ architecte d’une IA très avancée à l’origine d’une arme potentiellement capable de détruire l’humanité tout entière. Mais cette arme n’est autre qu’une autre IA dont l’apparence est celle d’un enfant à priori inoffensif et sens défenses. The Creator sera visible en salles le 27 septembre prochain.