Threads s’apprête à lancer une version Web de son réseau social

Threads de Meta existe déjà sur iOS et Android via une application, mais il n’y a pas encore une version complète du réseau social sur le Web. Cela va changer, et ce très bientôt.

Selon le Wall Street Journal, la version Web de Threads va voir le jour dès cette semaine. Adam Mosseri, patron d’Instagram, a déclaré vendredi sur son compte Instagram que la version Web serait bientôt lancée et qu’elle était déjà testée en interne chez Meta. Il n’a toutefois pas communiqué un jour. « Il y a quelques bugs pour l’instant, vous ne la voulez pas tout de suite. Dès que ce sera prêt, nous la partagerons avec tout le monde », s’est-il simplement contenté de dire.

Une version Web arriverait à point nommé pour Threads. Après un lancement important avec plus de 100 millions d’utilisateurs au cours de la première semaine, le nombre d’utilisateurs actifs au quotidien a chuté de 80% à la mi-août.

Avec Threads, Meta veut clairement concurrencer X (Twitter). Le fonctionnement est plus que similaire à de nombreux niveaux. Mais pour l’instant, le service n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Cela s’explique par la nécessité de mieux respecter les données des utilisateurs. Meta doit faire le nécessaire avant de pouvoir se lancer dans la région.