Disney va proposer en Blu-ray et en 4K The Mandalorian, Loki et WandaVision

Bonne nouvelle pour tous les amateurs du support physique : Disney annonce la sortie d’éditions Blu-ray et Blu-ray 4K de The Mandalorian, Loki et WandaVision. Il s’agit de séries Star Wars et Marvel qui étaient jusqu’à présent uniquement disponibles en streaming sur Disney+.

Les séries Star Wars et Marvel en Blu-ray

La sortie en Blu-ray est notable sachant que la société de Mickey cherche à augmenter son nombre d’abonnés pour Disney+. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas eu de sorties physiques, afin de pousser les spectateurs à s’abonner. Mais voilà que la situation évolue aujourd’hui.

Il faut savoir que Disney n’est pas le meilleur studio en ce qui concerne les sorties en Blu-ray. Pour la 4K par exemple, le groupe propose toujours ses films en HDR et (très souvent) un disque de 66 Go, alors qu’il existe des disques de 100 Go qui permettent d’avoir une vidéo plus lourde avec un meilleur bitrate. Aussi, le Dolby Vision est réservé à Disney+, tout comme l’IMAX. Notons aussi que beaucoup de films Disney/Pixar sortent uniquement en Blu-ray 4K aux États-Unis et au Canada, là où les Européens doivent se contenter du Blu-ray standard.

Concernant Star Wars et Marvel, Loki sera le premier contenu à être disponible en Blu-ray, ce sera le 26 septembre. Il y aura ensuite WandaVision le 28 novembre et The Mandalorian (saisons 1 et 2) le 12 décembre. Il s’agit ici des dates américaines, Disney n’a pas encore annoncé une sortie dans d’autres pays. Aussi, il y aura un steelbook, des bonus et des cartes de concept arts.

Retrouvera-t-on la version française sur les disques américains ? La réponse est oui, ce sera une piste Dolby Digital 5.1 (et Dolby Atmos pour l’anglais). Attention toutefois : The Mandalorian a le droit à un doublage français international, mais Loki et WandaVision ont un doublage français et un doublage québécois. En toute logique, la VF sur les Blu-ray pour ces deux programmes sera la version québécoise.