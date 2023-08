Phénomène de société des années 2000, Skyblog n’existe plus

L’un des symboles français des années 2000 (surtout du côté des adolescents) a mis un terme définitif à ses activités ce lundi 21 août. C’était annoncé depuis le mois de juin et c’est désormais une réalité : Skyblog n’existe plus, et avec cette disparition, ce sont les incroyables Skyblogs qui s’évanouissent du paysage de l’internet français. Le président de groupe Skyrock précise les raisons de la fin de l’aventure Skyblog, soit la mise en conformité avec la législation sur les données personnelles, mais la nécessité de préserver les skyblogs dans leur jus. « Pour conserver la plate-forme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public » affirme le patron de Skyrock. Jérôme Aguesse, le Directeur général délégué adjoint de Skyrock, s’est fendu d’un petit rappel sur X (Twitter) :

Avec un soupçon de nostalgie, nous tirons notre révérence à l'épopée #Skyblog. L'aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française. Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont… pic.twitter.com/3PGB98yXQr — Jérôme Aguesse (@jerome_aguesse) June 23, 2023

Il fut un temps, lointain (en 2007), où Skyblog était même l’un des 20 premiers sites au monde. La montée en puissance des réseaux sociaux de type Facebook ou Instagram donnera malheureusement un gros coup de vieux à ce phénomène hexagonal. Les skyblogs ont donc s’effacer de l’internet mondial, mais pas de la mémoire collective… et des archives. La Bibliothèque nationale de France (BNF) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) se sont en effet donnés pour objectif d’archiver près de 14 millions de skyblogs sur les 19 millions encore existants.