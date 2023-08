Like a Dragon Gaiden (SEGA) : une longue présentation du jeu et une démo pour Yakuza 8

Le spin-off de la saga Like a Dragon/Yakuza, baptisé sobrement Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, s’est dévoilé en détails lors d’une longue présentation du jeu par quelques uns des membres du Ryu ga Gotoku Studio (qui appartient à Sega). Ce nouvel opus de la franchise Like a Dragon a droit à une séquence de 7 minutes durant laquelle Kazuma Kiryu reprend du service après la fin tragique de Yakuza 6 : The Song of Life. A l’instar des autres titres de la franchise, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name est un alliage improbable entre un jeu de gangsters à l’ambiance poisseuse de films de mafias et un titre totalement barré, entre coups spéciaux totalement surréalistes et mini-jeux dans tous les recoins.



Le héros pourra même se payer les services d’une charmante hôtesse japonaise dont les atours se dévoileront cette fois en prises de vues réelles ! Ryu ga Gotoku Studio semble ne pas savoir ce que signifient les termes « politiquement correct », et c’est tant mieux. Like a Dragon Gaiden sera proposé à la vente aux alentours des 50 euros, ce qui ne semble pas cher payé pour un titre au contenu aussi riche. A noter qu’une version démo de Like a Dragon : Infinite Wealth (Yakuza 8) sera présente dans chaque version de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name. Mieux encore, cette version démo inclura des séquences inédites qui ne seront pas présentes dans la version finale qui sera commercialisé en début d’année prochaine. Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre sur PS5 et Xbox Series.