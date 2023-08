Cowboy Bebop : le film de 2001 de retour en salle pour les 25 ans de l’anime

Animé légendaire, Cowboy Bebop continue d’attiser les passions : la mise en scène incroyable (et « tarantinesque ») de Shinichirō Watanabe, le talent du studio Sunrise et une BO fabuleuse aux accents jazzy (signée Yōko Kanno) ont fait de Cowboy Bebop l’un des monuments de l’anime japonais. Le succès phénoménal de la série avait débouché en 2001 sur un film, Cowboy Bebop : the Movie (ou Cowboy Bebop: Knockin on Heaven’s Door), un long métrage qui aura bientôt les honneurs d’un retour en salle au Japon à l’occasion des 25 ans de la série d’origine ! Une unique projection de Cowboy Bebop: The Movie se tiendra le 23 septembre prochain à Tokyo dans la salle Shinjuku Piccadilly. La vente des billets sera organisée via un système de loterie !



Cette projection particulière sera suivie d’une discussion avec certains des créateurs principaux de Cowboy Bebop, soit le scénariste Dai Sato, le réalisateur Shinichirō Watanabe ainsi que les acteurs Megumi Hayashibara (Faye), Aoi Tada (Ed) et Kōichi Yamadera (Spike). Malheureusement, en France, la série n’est plus disponible ni sur Crunchyroll ni sur Netflix, et ce n’est pas la médiocre adaptation live-action (annulée au bout d’une saison) qui permettra de se consoler. En revanche, Cowboy Bebop : the Movie est bien visible sur Amazon Prime Video.