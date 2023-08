Realme dévoilerait un smartphone avec 24 Go de RAM

Cela fait désormais plus d’un an que Realme n’a pas dévoilé de nouveaux flagships haut de gamme, mais le fabricant chinois pourrait bientôt se rattraper avec des modèles dotés d’une capacité en RAM hors norme. Si l’on en croit en effet un post de Digital Chat Station sur Weibo, la prochaine gamme de Realme GT 5 devrait être dotée de 24 Go de RAM. Et pour que tout soit parfait, il s’agira de RAM LPDDR5x. Jusqu’ici, seuls deux modèles de smartphones embarquent une telle capacité en RAM, les Nubia RedMagic 8 S Pro+ et OnePlus Ace 2 Pro. Des rumeurs antérieures indiquaient déjà que Realme planchait sur un smartphone équipé de 24 Go de RAM, mais cela semble cette fois se confirmer.

Xu Qi Chase, le président de Realme Chine, avait déjà précisé de son côté que le Realme 5 disposera (en toute logique d’ailleurs) du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et d’une unité de stockage en UFS 4.0. Autant dire que le Realme 5 devrait afficher de solides résultats aux tests de bench Geekbench 5. L’appareil serait aussi équipé de deux configurations de recharge, soit la charge rapide en 240 W (!) avec une batterie de 4600 mAh et une charge à 150 W avec une batterie 5200 mAh.

L’affichage serait en outre assuré par une dalle OLED 1,5 K de 6,74 pouces rafraichie à 144 Hz et le bloc photo disposerait d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, d’un second capteur de 8 mégapixels et d’un troisième module photo de 2 mégapixels, sans doute pour la gestion de la profondeur de champ.