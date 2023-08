Rovio (Angry Birds) appartient officiellement à Sega : le rachat est finalisé

Au mois d’avril de cette année, Sega annonçait son intention d’acquérir Rovio, le studio mobile créateur de la franchise Angry Birds. Ce nouveau rachat évalué à 706 million euros marquait le retour de l’éditeur japonais au premier plan, notamment dans le secteur du jeu mobile. Sega confirme aujourd’hui que le rachat a été entièrement finalisé et que Rovio appartient bien désormais à Sega Group. On imagine déjà les « machups » Sonic-Angry Birds qui seront issus de cette fusion, et qui potentiellement pourraient rapporter à Sega des montagnes de dollars.

Rovio est le onzième studio de Sega. L’éditeur dispose donc désormais d’une solide armada de développeurs, soit :