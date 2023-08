Call of Duty : Modern Warfare 3 : un premier trailer et quelques détails supplémentaires

Call of Duty : Modern Warfare 3 se dévoile enfin via un trailer forcément impressionnant, un trailer qui annonce une campagne de nouveau techniquement irréprochable. Cette dernière mettra en scène le Capitaine Price et la Task Force 141 aux prises avec le criminel de guerre Vladimir Makarov. Le mode campagne devrait proposer des zones de jeux un peu moins « couloir ». Outre cette belle cinématique, on en apprend un peu plus sur le mode multijoueurs, qui devrait proposer pas moins de 16 nouvelles cartes (+12 cartes à venir par la suite) . A noter qu’ « une grande partie du contenu et de la progression des armes de Modern Warfare 2 sera intégrée à Modern Warfare 3 ».

Call of Duty : Modern Warfare 3 disposera aussi de « la plus grande carte Call of Duty Zombies jamais créée », une zone de jeu conçue par Treyarch. Il sera aussi possible de collaborer avec d’autres équipes de joueurs afin de tenir tête aux hordes de zomblards. Call of Duty : Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam et Battle.net. Activision propose deux éditions du jeu, une standard à 80 euros, et une édition Coffre d’armes à 110 euros disposant de plusieurs avantages (coffres d’armes, passe de combat, etc.).