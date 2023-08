Xbox : le stream de gameplay via Microsoft Teams est désormais possible

Dans l’écosystème Microsoft, les fonctions et les services s’intègrent les uns aux autres. Le Widget de Microsoft Teams a ainsi rejoint la barre principale de menu de l’interface Xbox (Xbox Game Bar) afin de permettre aux joueurs de streamer leurs parties à leurs amis ayant des comptes Teams ! La fonction permet aussi au joueur de visionner la partie en cours d’un membre de la liste d’amis de Teams. Jusqu’à 20 personnes peuvent rejoindre en même temps un appel Teams à partir du menu de la Xbox, et il est bien sûr possible de chatter avec les participants à la session Teams tout en continuant sa partie.

Les premiers retours font état d’une fonction encore mal dégrossie et sans fioritures. Le stream ne dépasserait pas les 30 fps et descendrait plus souvent que désiré en deçà, ce qui sera sans doute insuffisant pour les joueurs les plus exigeants. Discord ou Twitch sont donc encore tranquilles un bon moment… mais rien ne dit que Microsoft n’améliorera pas drastiquement à l’avenir certains aspects technique de cette ébauche de service de stream.