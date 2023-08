Surprise ! Meta a prévu un dock sans fil pour le Meta Quest 3

Meta ne l’avait pas annoncé lors de la première présentation du casque XR : le Meta Quest 3 sera bien accompagné d’un dock de recharge sans fil, ainsi que le précisent de nouveaux documents de la FCC. On apprends ainsi que le dock « supporte des fonctions de recharge sans fil pour les contrôleurs droit et gauche » , ce qui est un peu étrange dans la mesure où Meta a présenté des contrôleurs dédiés équipés de piles AA. A noter toutefois que le Meta Quest 3 accepte aussi les contrôleurs « Touch » du Meta Quest Pro, ces derniers étant bien compatibles avec les systèmes de recharge sans fil. Il est aussi tout à fait possible que le dock soit en mesure d’alimenter les piles rechargeables.

La documentation précise en outre que le dock dispose d’un port USB en entrée de 45W, de deux ports sans fil en sortie ainsi que d’un port de charge à trois points de contact, ce qui correspond bien cette fois au connecteur de charge entrevu sur le Meta Quest 3. Meta n’a pas encore annoncé officiellement ce dock, qui sera sans doute proposé en accessoire supplémentaire payant. Pour rappel, le Meta Quest 3 sera dévoilé en détails le 27 septembre prochain lors de la conférence Connect de Meta.