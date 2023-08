Firefox sur Android va supporter l’ensemble des extensions disponibles

Il est déjà possible d’utiliser des extensions avec Firefox sur Android, mais la liste est limitée. Mozilla annonce maintenant que son navigateur mobile va toutes les supporter, à l’instar du navigateur sur ordinateur.

Sur son blog, Mozilla dit que Firefox sur Android va proposer le support d’un « écosystème ouvert d’extensions », et ce d’ici les prochains mois. La date exacte de disponibilité sera dévoilée au début de septembre. Mozilla fait tout de même comprendre que ce sera vers la fin de l’année avec une mise à jour.

Mozilla affirme que Firefox va devenir « le seul navigateur Android majeur à supporter un écosystème d’extensions ouvert ». C’est en soi une réalité. Google Chrome sur mobile ne propose pas les extensions. Il faut se tourner vers des alternatives, comme le navigateur Kiwi, pour en profiter. Du côté d’iOS, Apple propose le support des extensions sur Safari, mais le catalogue est plus que léger par rapport à ce que l’on retrouve sur Chrome (ordinateur) et Firefox.

Pour rappel, Firefox sur Android proposait le support des extensions auparavant. Mais la compatibilité a été massivement réduite lorsque l’application a été revue en 2020. Depuis, elle ne prend officiellement en charge qu’un nombre limité d’extensions. Bien qu’il soit encore techniquement possible d’exécuter n’importe quelle extension Firefox prévue pour ordinateur avec l’application Android, vous devez activer un menu de débogage pour le faire, et Mozilla prévient que cette option est conçue pour les « développeurs et les utilisateurs avancés » et peut « conduire à des résultats inattendus ».