Luna-25 : une sonde russe en route vers la Lune !

La Russie se montre de nouveau ambitieuse dans le secteur de l’aérospatiale : la sonde Luna-25 s’est envolée vendredi 11 août vers la Lune à bord d’une fusée Soyouz. La première phase de la mission s’est déroulée sans encombres : le lanceur russe s’est extirpé du pas de tir du cosmodrome de Vostotchny à 1h10 heure de Paris et s’est dirigé vers notre satellite naturel. La sonde Luna-25 atteindra l’orbite lunaire d’ici 2 jours et devrait se poser sur la lune le 21 août.

En difficulté dans le secteur spatial depuis des années, technologiquement dépassée par les Etats-Unis, la Chine, l’Europe et le Japon, isolée depuis la guerre menée en Ukraine, la Russie espère que Luna-25 lui permettra de revenir dans la course spatiale. Et pour marquer les esprits, le Roscosmos a décidé de faire alunir la petite sonde de 800 kilos sur le pôle sud de la Lune, une première mondiale ! Sans surprise, Luna-25 récoltera sur place des échantillons qui permettront peut-être de valider l’hypothèse selon laquelle le pôle sud de la lune serait riche en eau (de l’eau gelée prise dans les roches bien sûr).

Au delà des analyses d’échantillons lunaires et des expériences scientifiques, la Russie vise un projet encore plus ambitieux : à plus long terme, les missions Luna-26, Luna-27 et Luna-28 devraient permettre à la Russie d’établir une base permanente sur la Lune, à l’instar de la série .