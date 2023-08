X (Twitter) revoit à la baisse ses exigences pour la monétisation des comptes d’utilisateurs

Le réseau social X, ex-Twitter, propose depuis peu la possibilité de gagner de l’argent avec les comptes grâce à un système de monétisation. Les règles ont changé aujourd’hui, ce qui rend le programme plus accessible.

Jusqu’à présent, il fallait avoir l’abonnement X Premium (nouveau nom de Twitter Blue), au moins 500 abonnés et au moins 15 millions d’impressions sur les messages postés au cours des trois derniers mois. Désormais, il faut trois fois moins d’impressions, à savoir 5 millions. Les deux autres exigences restent d’actualité.

Now, even more people can get paid to post!

We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.

Sign up for a Premium subscription to get access.

— Support (@Support) August 10, 2023