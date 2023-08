Virgin Galactic emmène enfin en orbite ses premiers « touristes spatiaux »

Malgré une multitude de retards, de pépins techniques en tous genres et de soucis financiers, Virgin Galactic y est arrivé. Ce jeudi 10 août, Jon Goodwin (80 ans), Keisha Schahaff (46 ans) et sa fille Anastatia Mayers (18 ans) sont devenus officiellement les premiers touristes spatiaux de Virgin Galactic. Les trois passagers – qui avaient payé chèrement leur place – étaient accompagnés par une employée de Virgin Galactic, sans oublier bien sûr les deux pilotes du VSS Unity. La mission Galactic 02 était le second vol commercial de Virgin Galactic, mais bien le premier à transporter des civils en « tourisme » spatial. Galactic 01 transportait en effet des membres de l’armée de l’air italienne, et en 2021, Richard Branson, le CEO de Virgin Galactic en personne, faisait partie du tout premier équipage en orbite de la société.

Galactic 02 s’est donc déroulé sans encombres : un avion porteur a décollé d’une piste située au Nouveau-Mexique avant de larguer le VSS Unity une fois parvenu à l’altitude suffisante. Le VSS a alors allumé ses puissants moteurs pour atteindre plus de 80 km d’altitude. Les touristes spatiaux de Virgin Galactic sont Keisha Schahaff et sa fille Anastatia Mayers, toutes deux originaires d’Antigua-et-Barbuda, ainsi que le britannique Jon Goodwin, un ancien champion olympique âgé de 80 ans et atteint de la maladie de Parkinson. Jon Gooddwin est le second homme le plus âgé à être allé dans l’espace ; le plus âgé est William Shatner, célèbre acteur de la série Star trek, qui à 90 ans s’est envolé dans l’espace à bord d’une fusée de Blue Origin.