Xbox Game Pass : l’offre d’essai passe à 14 jours peu avant Starfield

Microsoft sentirait-il le vent tourner, et cette fois dans le bon sens ? Toujours est-il que la firme de Redmond vient de diminuer de moitié (plus que de moitié en fait) son offre d’essai au Xbox/PC Game Pass. Désormais, ce n’est plus un mois mais 14 jours d’essai dont bénéficieront les joueurs intéressés par le service. L’offre est toujours facturée à 1 dollars, et reste, même après cette baisse de durée, un excellent moyen de se faire une idée sur les avantages (ou les inconvénients) du Game Pass.

On notera que ce changement de durée intervient moins de 4 semaines avant le lancement du très attendu Starfield le 6 septembre prochain. Microsoft semble donc déjà certain qu’il ne faudra pas plus de quelques jours à un nouvel abonné pour se forger un avis positif sur le service. Et bien sûr, Starfield devrait grandement aider à fidéliser ces nouveaux abonnés d’autant que le jeu affiche à priori une durée de vie colossale. Incidemment, on remarque aussi que la nouvelle durée de l’offre d’essai coincide avec la durée du programme de parrainage, qui permettait depuis mai d’inviter des amis à tester le PC Game Pass durant 14 jours.

Pour rappel, il y a un an environ, Xbox annonçait que le Game Pass disposait de 25 millions d’abonnés. Il y a un an. Gageons que la prochaine annonce pourrait survenir aux alentours des 50 millions d’abonnés qui sait ?