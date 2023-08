YouTube va désactiver les liens pour les Shorts à cause du spam

Les Shorts sur YouTube vont perdre une fonctionnalité. À compter du 31 août 2023, la plateforme va progressivement rendre les liens dans les commentaires des Shorts, les descriptions et les flux verticaux en direct non cliquables afin d’éviter que les utilisateurs ne soient exposés à des logiciels malveillants, à des escroqueries par phishing et à d’autres contenus nuisibles liés à des escroqueries.

YouTube compte mettre en place d’ici à la fin du mois de septembre une nouvelle méthode présentée comme plus sûre permettant aux créateurs de relier les spectateurs des Shorts à d’autres contenus de YouTube.

Le service de vidéos va également supprimer les icônes de réseaux sociaux cliquables des bannières de chaînes sur ordinateur, estimant qu’elles constituent une « source de liens trompeurs ». L’inconvénient évident de ces changements est que ces liens sont très importants pour les créateurs : ils leur permettent de diversifier leur contenu en guidant les spectateurs vers leurs comptes sur d’autres plateformes (Instagram, TikTok, etc) et d’augmenter leurs revenus en les reliant à des publicités et à du contenu affilié.

YouTube prévoit d’offrir aux créateurs un nouvel espace sur les profils de chaîne pour placer des liens bien visibles et cliquables vers des sites, des sites marchands et d’autres liens conformes aux lignes directrices de la communauté. Ce changement sera déployé sur mobile et ordinateur à partir du 23 août et se trouvera près du bouton « S’abonner ».