Rovio, créateur d’Angry Birds, accepte son rachat par Sega

Les actionnaires de Rovio, le studio finlandais derrière le jeu Angry Brids, ont majoritairement donné leur feu vert à l’offre de rachat par Sega. L’offre de Sega qui valorise Rovio à plus de 700 millions d’euros a été approuvée à la quasi-unanimité, par 96,3% des actionnaires de Rovio, selon un communiqué.

« Toutes les conditions étant remplies », souligne Rovio, les deux parties peuvent désormais finaliser le rachat.

Cette opération marque la fin de l’indépendance du secteur du jeu vidéo en Finlande qui avait vu son apogée en 2009 avec le lancement, sur un marché mondial très concurrentiel, de la célèbre franchise Angry Birds sur smartphones et tablettes. Pour Sega, cette acquisition en Europe s’inscrit sur le long terme dans une stratégie de croissance sur le marché du jeu vidéo sur supports mobiles, avait expliqué le PDG du groupe japonais Haruki Satomi lors de l’annonce du projet de rachat en avril.

En 2016, le film Angry Birds, produit par Sony, avait connu un succès mondial et généré quelque 469 millions de dollars de recettes. Rovio est également propriétaire de plusieurs parcs à thème Angry Birds à travers le monde et détient les droits de toutes les publications dérivées, diffusées dans une douzaine de langues. Mais le groupe est resté prisonnier de son succès avec Angry Birds, sans parvenir à trouver un autre jeu vedette. En 2022, le groupe finlandais qui emploie 500 personnes a réalisé un chiffre d’affaires de 469 millions, et un bénéfice net de 46,3 millions.

Cette opération s’inscrit dans une vaste restructuration mondiale d’un secteur très lucratif, valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars.