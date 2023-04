SEGA rachète le studio finlandais Rovio (Angry Birds)

C’est un petit séisme dans le monde du JV : le studio finlandais Rovio et l’éditeur japonais SEGA ont conjointement confirmé une offre amicale de rachat de 775,8 millions de dollars (un peu plus de 700 millions d’euros). Quelques heures avant cette annonce explosive, le Wall Street Journal relayait une rumeur de rachat à hauteur d’un milliard de dollars !

Le « papa » d’Angry Birds passe donc sous la coupe de SEGA, au moment même ou l’éditeur japonais retrouve de belles couleurs. C’est aussi la confirmation que les poids lourds du JV consolident leur stratégie sur le mobile, un marché potentiellement hyper-rémunérateur grâce au free-to-play. SEGA ne le sait que trop bien puisqu’une grosse part de son chiffre d’affaires provient déjà du mobile grâce à des franchises comme Hatsune Miku : Colorful Stage, Puyo Puyo Quest, Shin Megami Tensei Liberation Dx2, Sonic Dash ou bien encore Football Manager Mobile. A noter qu’une fois la transaction terminée, Rovio deviendra une filiale de Sega Europe.

Pour Sega il s’agit de la troisième plus grosse acquisition depuis The Creative Assembly en 2005 et Atlus en 2013.